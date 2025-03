Maja Lundes "Geschichte der Bienen" war in Deutschland ein Riesenerfolg und führte wochenlang die Spiegel-Bestseller-Liste an. Der international erfolgreiche und in 30 Sprachen übersetzte Roman widmet sich dem großen Thema der Klimakatastrophe. Drei Erzählstränge verbinden sich zu einer komplexen Handlung, die in unterschiedlichen Jahrhunderten spielt. Verbindendes Element sind Bienen, die in allen Geschichten eine zentrale Rolle spielen:



Der gescheiterte Biologe William erfindet im England des Jahres 1852 einen völlig neuartigen Bienenstock. Dem Imker George sterben im Jahr 2007 in den USA plötzlich die Bienenvölker weg. Und die Arbeiterin Tao muss in einer dystopischen Zukunft im China des Jahres 2098 alle Blüten mühsam von Hand bestäuben, denn Bienen sind längst ausgestorben. Der Roman ist der erste von Maja Lundes Klima-Quartett, zu dem auch die Titel "Die Geschichte des Wassers", "Die Letzten ihrer Art" und "Der Traum von einem Baum" gehören.