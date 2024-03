Ein Möbelgeschäft ist kein Ort für Lesungen? Falsch, denn in Möbelgeschäftigen gibt es Bücherregale und wo es Bücherregale gibt, da gibt es auch Bücher und wo Bücher sind, da gibt es Gedichte. Die alljährliche Lyrikreihe "Niemerlang – Lyrik spezial" ist hier also genau richtig. In der Möbelkooperative Süd, so der Name des besagten Möbelgeschäfts, werden zwischen 70er-Jahre-Lampen und Midcentury Sofas bemerkenswerte Neuerscheinungen deutscher Lyrik präsentiert. In diesem Jahr werden die neuen Gedichtsammlungen von Alexandru Bulucz ("Stundenholz"), Frieda Paris ("Irgendetwas dazwischen"), Tom Schulz ("Die Erde hebt uns auf") und Frieda Paris ("Nachwasser") vorgestellt. Zusätzlich präsentieren die Herausgeber Kristian Kühn und Norbert Lange ihr Werk "William Blake & Das lyrische Konto".