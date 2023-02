Drei Jahre in Folge mussten Buchmesse und Manga-Comic-Con (MCC) coronabedingt abgesagt werden. In diesem Jahr kann sich die Manga- und Cosplayzene nun wieder in Leipzig treffen. Vom 27. bis 30. April 2023 finden in den Messehallen 1 und 3 über 100 Veranstaltungen statt. Das vollständige Programm der MCC 2023 soll am 23. Februar veröffentlicht werden. Die Veranstalter*innen haben am Donnerstag aber bereits erste Programmhighlights und einige prominente Gäste bekannt gegeben.