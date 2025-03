B ei Videospielen und Filmen ist das schon üblich. Ein System wie die freiwillige Selbstkontrolle (FSK) könnte also auch bald bei Büchern Einzug halten – zumindest wenn es nach den Teilnehmenden von MDRfragt ginge. In der aktuellen Befragung geben 76 Prozent an eine verpflichtende Angabe von Altersgrenzen bei Büchern zu befürworten.

Hinweis An dem aktuellen Stimmungsbild von MDRfragt haben sich rund 16.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Das Meinungsbarometer ist nicht repräsentativ, aber aussagekräftig für die Stimmungen im MDR-Sendegebiet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Alles zur Methodik, den Mitmachmöglichkeiten und den Ergebnissen gibt es am Ende dieses Artikels.

Dagegen gibt es große Unterschiede in der Unterteilung nach Alterssegmenten. Im Gruppenvergleich ist die Ablehnung gegenüber einer Altersgrenze für Bücher bei den 16- bis 29-Jährigen am größten. Jede dritte Person lehnt Altersgrenzen ab.

MDRfragt-Mitglied Wilhelm aus Chemnitz ist einer dieser jungen Menschen. Er begründet seine Haltung so: "Jugendlichen den Zugang zu Büchern zu verwehren ist die vollkommen falsche Herangehensweise. In Zeiten von ausufernder Nutzung von Smartphone, Tablet, Social Media, Streaming und Gaming sollte man denjenigen, die sich für Literatur interessieren, nicht noch Steine in den Weg legen. Man wird sicherlich keinen 16-Jährigen in der Entwicklung vor expliziter Gewalt bewahren, wenn man Bücher erst ab 18 freigibt. Stattdessen ist es eher wahrscheinlich, dass dem Jugendlichen die Lust zum Lesen geschmälert wird, wenn er bestimmte Bücher nicht kaufen darf."