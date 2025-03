Franka kehrt mit Ende Zwanzig nach langer Zeit in ihr Heimatdorf in der fränkischen Provinz zurück. Hier erinnert sie sich an ihre Jugend in den Nullerjahren, die schwierigen Familienverhältnisse, den Tod des Vaters und ihr Abdriften in die rechte Szene als 16-Jährige. Annegret Liepold erzählt in ihrem Debütroman "Unter Grund" eine Coming-of-Age-Geschichte über Wut, die Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Verlust – und auch darüber, wie eine Jugendliche in der westdeutschen Provinz in ein rechtsradikales Milieu gerät, das in der Dorfgemeinschaft im Verborgenen schlummert. Ein Debüt, das mit Blick auf aktuelle politische Debatten sehr aktuell ist.