Für die Buchbranche Norwegens ist der deutsche Markt besonders wichtig – auf der Buchmesse bekommt man schon am ersten Tag einen Eindruck, warum das so ist. Die Lesungen von Karl Ove Knausgård und Maja Lunde sind bestens besucht. Beide sind in Norwegen Literatur-Stars und werden auch in Deutschland viel gelesen, ihre Romane führen regelmäßig die Bestsellerlisten an. Knausgård präsentiert in Leipzig sein aktuelles Buch "Die Schule der Nacht" vor, während Maja Lunde mit ihrem Roman "Für immer" zu Gast ist. Auf die Frage, welchen Duft er mit dem Frühling verbinde, sagte Karl Ove Knausgård, er denke nicht in Gerüchen. Aber ein Geräusch könne er nennen: Das Zwitschern eines bestimmten Vogels seiner Kindheit bedeute für ihn 'Frühling'.