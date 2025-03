Seit dem Morgen wird die Schlange auf dem Vorplatz der Messe immer länger. Es werden auch dieses Jahr wieder tausende Besucher auf der Leipziger Buchmesse erwartet. In den vergangenen Jahren durfte das Publikum vor 10 Uhr zumindest in die Glashalle und danach in die Hallen – dieses Jahr muss man bis Messebeginn draußen frieren.