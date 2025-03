Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Bücherfrühling Leipziger Buchmesse 2025: Zweiter Tag mit Fitzek, Tami Fischer und Poetry Slam

28. März 2025, 07:33 Uhr

Die Leipziger Buchmesse 2025 startet in den zweiten Tag. Nachdem am Donnerstag der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen wurde, erwarten euch heute viele weitere Highlights. Sebastian Fitzek und Tami Fischer laden zu Signierstunden, der Kurt-Wolff-Preis 2025 wird verliehen und das Gastland Norwegen lädt zu spannenden Veranstaltungen. MDR KULTUR ist an allen vier Tagen auf der Messe unterwegs. Die schönsten, spannendsten und wichtigsten Momenten teilen wir hier in unserem Buchmesse-Ticker.