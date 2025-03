"Trotteln" heißt das neue Cartoon-Buch des bekannten Österreicher Autors Robert Seethaler, das er gemeinsam mit Marcus Weimer vom Comic-Duo Rattelschneck veröffentlicht hat. Es handelt von allerhand alltäglichen Absurditäten und wirren Gedanken. Die "Schnapsidee", wie Seethaler sie nennt, sei ihnen in einer Kneipe in Kreuzberg gekommen. Nach ein paar Getränken hätten sie gemeinsam gezeichnet, "später haben wir uns dann verabredet", erzählt Robert Seethaler. Worum es in dem Buch geht? "Ich weiß es nicht", antwortet Seethaler lachend. Es sei ein "Nonsens-Buch" mit Bildern, sagt er auf der Bühne des Deutschlandsfunk. Nach seinem Auftritt wird Seethaler noch von Autogrammjägern belagert.

In der "Hacker School" können Schülerinnen und Schüler in wenigen Minuten lernen, wie man selbst ein kleines Spiel programmiert.

Um 13 Uhr wird in Halle 5 der Kurt-Wolff-Preis verliehen. Wer danach am Nachmittag zur Signierstunde von Sebastian Fitzek will, sollte Zeit mitbringen. Am Stand von Dromer Knaur wird es erfahrungsgemäß sehr voll. Nach der Messe geht es in ganz Leipzig weiter, unter anderem mit einer "Norwegischen Nacht" in der Schaubühne Lindenfels.