Die Buchmesse bietet auch immer die Gelegenheit, junge literarische Stimmen kennenzulernen. Jedes Jahr stellen zahlreiche Autorinnen und Autoren in Leipzig ihre Debüts vor. Dazu zählt beispielsweise Charlotte Brandi. Die Musikerin ist als Teil des Duos Me and My Drummer bekanntgeworden und hat bereits zwei Solo-Alben veröffentlicht. Nun stellt sie mit "Fischtage" ihr literarisches Debüt in Leipzig vor. Jetzt gleich um 11:45 Uhr in Halle 5 (Taz-Studio).