Um der Musik besser folgen zu können, waren gleichzeitig immer auch die Noten an die Wand projiziert. So war der Auftritt nicht nur Konzert, sondern auch theoretische Auseinandersetzung mit dem Werk Grøndahls. Präsentiert wurden die Stücke von dem Pianisten Christian Grøvlen. Der Gastland-Auftritt Norwegens beschränkt sich also nicht nur auf die Literatur. Es soll die ganze Bandbreite norwegischer Kultur vorgestellt werden und eben auch die Musik.

Freitag, 15:58 | Spongebob und Samuel L. Jackson "zu Gast"

In Halle 3 könnt ihr noch bis Sonntag die Stimmen eurer Lieblingscharaktere aus Film und Fernsehen treffen. Die "Synchronsprecher-Area" ist ziemlich gefragt und man muss etwas Wartezeit einplanen.

Santiago Ziesmer, die deutsche Stimme von Spongebob Schwammkopf, sitzt vergnügt mit Schiebermütze auf seinem Platz und nimmt immer wieder Sprachaufzeichnungen für seine Fans auf. Neben ihm: Engelbert von Nordhausen, deutscher Synchronsprecher von Samuel L. Jackson und Gene Hackman. Die Zeit mit den "Synchro-Stars" hat aber ihren Preis: Ein einfaches Autogramm kostet 10 Euro, ein Selfie 15 Euro und die begehrte personalisierte Sprachaufzeichnung gibt’s für 20 Euro.

Freitag, 15:29 | Rollenspiel-Event "Pen & Paper"

Auf der Großen Bühne haben sich bekannte Fantasyautorinnen und -autoren versammelt und spielen ein Rollenspiel. Der Moderator führt durch die Story, die anderen spielen darin verschiedene Charaktere. Die Fantasy-Geschichte entwickelt sich je nach den Entscheidungen der Teilnehmenden, teilweise wird gewürfelt. Das Publikum lacht und fiebert mit.

Freitag, 15:13 | Tahsim Durgun: "Mama, bitte lern Deutsch"

Auf der großen Bühne von ARD, ZDF und 3sat ist Tahsim Durgun zu Gast. In seinem neuen Buch "Mama, bitte lern Deutsch" erzählt er vom Versuch, sich als migrantische Familie in die deutsche Gesellschaft einzugliedern. Unter anderem habe er für seine Mutter dolmetschen und Unterlagen der Ausländerbehörde "entziffern" müssen.

Mit seinen selbstironischen Videos über seine kurdische Familie erreicht Tahsim Durgun Millionen Menschen auf TikTok. Im Gespräch mit Jo Schück erzählt er eine Anekdote aus dem Religionsunterricht in der Schule, in dem er damals als nichtweißer Jeside ausgegrenzt wurde: "Da hab ich gecheckt: Ey ich gehöre nicht dazu." Diese und andere Erfahrungen habe er jetzt in seinem Buch festgehalten.

Freitag, 14:56 | Volle Gänge

Der Außenbereich ist heute gut gefüllt. Viele Menschen genießen die Sonne und machen Fotos im Freien. Die Hälfte des Messetages ist bereits um. Heute ist es schon ordentlich voll. In den Glas-Gängen zwischen den Hallen kommt man kaum voran. Am morgigen Messe-Samstag wird nochmal mit deutlich mehr Publikum gerechnet.

Freitag, 14:46 | Bullshit Bingo: Wie man schlagfertig reagiert

Der Titel "Bullshit Bingo – Was Frauen nicht mehr hören wollen" hat riesiges Interesse ausgelöst. In einer großen Traube standen über 100 Menschen rund um die Audiobühne der Leipziger Buchmesse. Dort will der Lagato Verlag Einblick in das Buch geben. Mit Humor, Augenzwinkern, aber auch der nötigen Prise Ernst soll das Buch eine Anleitung bieten, schlagfertig auf übergriffige Sätze zu reagieren, die Frauen demnach immer wieder hören. Das erste Beispiel: "Bist du zu blöd zum Verhüten?"

Im Frage-Antwort-Spiel wird auch das Publikum eingebunden. Es soll sich schlagfertige Antworten überlegen. Die Ideen: "Nein, der Mann" oder "genauso wie deine Mutter". Das Ganze kommt beim Publikum super an. Es wird viel gelacht. Zum Schluss gibt es von Sprecherin Janna Ambrosy noch einen besonders guten Tipp. Sie nennt ihn die "schweigende Mona Lisa". Leicht lächeln und nichts sagen – das wirke immer.

Freitag, 14:09 | Eckart von Hirschhausen begeistert mit Pinguin-Geschichten

Gut aufgelegt wie immer war Eckart von Hirschhausen auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3Sat in der Glashalle. "Der Pinguin, der fliegen lernte" ist sein aktuelles Buch. Durch die Fotos des preisgekrönten Naturfotografen Stefan Christmann sei das Buch auch ein richtiges Kunstwerk geworden, schwärmt der Autor. Und Hirschhausen betont: "Pinguine überleben in einer absolut feindlichen Umgebung – das schaffen sie durch Gemeinschaft." Davon sollten wir Menschen lernen, gerade in den aktuellen Krisenzeiten, wünscht sich der gelernte Arzt. Im Anschluss an seine Lesung nahm Hirschhausen sich noch Zeit für seine Fans und signierte Bücher.

Freitag, 13:53 | Kurt-Wolff-Preis für Verlag Theater der Zeit

Im Forum "Die Unabhängigen" wird der diesjährige Kurt-Wolff-Preis an den Berliner Verlag Theater der Zeit verliehen. Der auf alle Themen rund um Theater und Schauspielkunst spezialisierte Kulturverlag gibt auch die gleichnamige Zeitschrift heraus. Die Auszeichnung ist mit 35.000 Euro dotiert. Der Kurt-Wolff -Förderpreis geht 2025 an die Edition A · B · Fischer.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte bei der Preisverleihung, dass es für kleine und unabhängige Verlage zurzeit schwer sei: "Es droht ein Verlust, an verschiedenen Stimmen und letztlich ein Verlust an Demokratie". Sie lobte die Arbeit der Gewinner-Verlage: "Sie sorgen dafür, dass die Literatur lebendig bleibt, dass wir immer wieder neue Entdeckungen machen können."

