Freitag, 18:14 | Warum wir mehr über Russlanddeutsche sprechen müssen

Diese Frage beantwortet zum Ende des zweiten Buchmessetages die Autorin und Journalistin Ira Peter. Geboren 1983 in Zelinograd, Kasachstan, zog sie 1992 mit ihrer Familie nach Deutschland. In ihrem Buch beschäftigt sie sich mit der Frage, welche Vorurteile über Russlanddeutsche bestehen. Was wissen wir und was wissen wir nicht über die rund 2,5 Millionen in Deutschland lebenden Russlanddeutschen?

Bildrechte: MDR/Ole Steffen

Ihre These: Nur, wenn wir mehr über die Lebenserfahrung der Russlanddeutschen sprechen, können wir einander wirklich verstehen. Es gehe darum, Diskriminierungen abzubauen und Kränkungserfahrungen zu bewältigen. Als Beispiel nennt sie, dass viele sowjetische Bildungsabschlüsse nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Deutschland nicht anerkannt worden seien. Das habe zu Kränkungen geführt – auch in ihrer Familie. Ira Peter ist auch am Samstag und am Sonntag noch in Lesungen auf der Buchmesse vertreten.

Freitag, 17:39 | New Adult mit Bianca Iosivoni

Auf der Leipziger Buchmesse erlebt das Genre New Adult einen Hype: Volle Stände, lange Schlangen bei Signierstunden und viele junge Fans bei den Lesungen. New Adult richtet sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis Mitte 20. Es umfasst Romance, Fantasy und teilweise auch erotische Liebesgeschichten.

Bildrechte: MDR/ Philipp Lakomy