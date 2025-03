Samstag, 14:28 | Warum wir mehr zuhören sollten

Warum hören wir nicht zu? Dieser Frage geht der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in seinem neuen Buch "Zuhören" nach. Darin plädiert er dafür, sich der Welt zu öffnen und Gespräche auf Augenhöhe zuzulassen.

Bildrechte: MDR/Philipp Lakomy

Am Stand der Taz forderte er am Samstagnachmittag, man solle die eigene "Zuhörentscheidung mit maximalem Bewusstsein treffen". Es sei wichtig, darauf zu achten, wem man zuhört. Als Negativ-Beispiel nennt er Elon Musk. Laut Pörksen nutze der Tech-Milliardär seine Machtposition und sein vieles Geld aus. "Ach komm, lass uns mal reden" helfe bei so jemandem nicht. Der Medienwissenschaftler kritisierte: "Die Desinformation greift sehr stark um sich."

Samstag, 14:16 | Liebling der Buchmesse: Hape Kerkeling

Er ist wohl der größte Star bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse: Hape Kerkeling. Auf der ARD-ZDF-3sat-Bühne hat der Autor sein neues Buch "Gebt mit etwas Zeit" vorgestellt. Der Auftritt auf der Leipziger Buchmesse bildet den Abschluss seiner Pressereise. Der Andrang für den mit Preisen überhäuften Komiker, Entertainer, Schauspieler und Autoren ist riesig. Seine Bücher sind millionenfach verkauft worden.

Im Lächeln und Lachen der Menschen vor der Bühne kann man ablesen, wie beliebt Hape Kerkeling ist. Immer wieder spricht er das Publikum direkt an, macht Scherze und erzählt nicht nur von seiner Ahnensuche im britischen Königshaus, sondern auch Anekdoten zu den Lieblingsrollen der Deutschen: Horst Schlämmer und Königin Beatrix.

Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Samstag, 13: 49 | Vom Fußballer zur "Roman-Maus": Christoph Kramer

Ex-Fußballprofi Christoph Kramer hat sich auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3Sat als "echte kleine Romanmaus" bezeichnet. Seit einigen Jahren bleibe die Spielekonsole immer öfter aus. Stattdessen lese er jeden Abend.

Und nun schreibt er auch selbst. Kramers Debütroman "Das Leben fing im Sommer an" steht derzeit auf Platz 1 der Spiegel-Besteller-Liste. Er berichtete im Interview, wie wohl er sich in der Buchbranche fühlt. Hier herrsche mehr Empathie als beim Fußball. Durch das positive Miteinander und da er immer wieder bestärkt wird, fühle er sich sehr wohl in seinem neuen Umfeld.

Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Auf der Leipziger Buchmesse hatte Kramer auch einen ganz besonderen Fan-Moment: Ein jugendliches Mädchen habe zu ihm gesagt, dass es sich durch das Buch verstanden fühle. Das habe ihn sehr bewegt, so der Fußballer und Neu-Autor.

Übrigens: Christoph Kramer hat angekündigt, dass sein Erstling verfilmt werden soll und er sogar schon am nächsten Buch schreibt.

Samstag, 12:59 | Denis Scheck schwärmt vom Lesefieber