Schlendert man durch Halle 4, hört man viele verschiedene Sprachen. So auch am Messestand von Traduki. Er lädt zu einer literarischen Reise durch Südosteuropa ein. Unter dem Motto "Sprache, Pass und zwei, drei Fotos" gibt es hier spannende Einblicke in Themen wie Krieg, Flucht und Migration. Autorinnen und Autoren bringen Vergangenheit und Gegenwart der Region ins Gespräch.

Wie authentisch wird das Thema Behinderung in Romanen und anderen Geschichten dargestellt? Darüber hat heute der Aktivist und Autor Raúl Krauthausen mit der Autorin Karina Sturm gesprochen. In ihrem Buch "Sprecht über Ableismus" zeigt sie auf, wo, wann und wie Menschen mit Behinderung diskriminiert werden. Am Ende eines jeden Kapitels gibt sie Handlungsempfehlungen, wie man diskriminierendes Verhalten ändern kann.

In Leipzig findet alljährlich der Wettbewerb "Best Book Design from all over the World / Schönste Bücher aus aller Welt" statt. Die Stiftung Buchkunst zeichnet dabei technisch und ästhetisch besonders anspruchsvoll gestaltete Bücher aus. Insgesamt 14 Titel wurden in diesem Jahr prämiert. Die Gewinner-Bücher sowie alle 600 Einreichungen sind während der Messetage am Stand der Stiftung Buchkunst in Halle 5 (D600/C601) ausgestellt.