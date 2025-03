Ein Highlight für alle großen und kleinen Messebesucher am Sonntag: Kinderbuchautor Paul Maar ist mit seinen Geschichten vom Mini-Sams auf der Buchmesse und eröffnet den Tag auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat .

Auch in diesem Jahr gibt es wieder sehr viele Veranstaltungen und Bücher im Bereich Bildung. Die Buchmesse ist eine der größten Bildungsmessen in ganz Deutschland. Heute geht es in einem Event zum Beispiel darum, wie Lehrkräfte KI-Tools zur Unterstützung nutzen können. Und natürlich sind auch die großen Schulbuchverlage wie Klett, Cornelsen oder Westermann wieder mit Ständen auf der Buchmesse.