Zum ersten Mal gibt es auf der Buchmesse in diesem Jahr ein Forum zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Hier wird über die Auswirkungen von KI auf unser Leben diskutiert. Beispielsweise geht es um die Frage, welche ethischen Regeln wir für den Umgang mit KI brauchen.

Alena Buyx, bis zum vergangenen Jahr Vorsitzende des Ethikrates, sagte: "Ich bin begeistert, was wir mit KI machen können, aber wir müssen vorsichtig sein". Es brauche Regeln für den künftigen Umgang – zum Beispiel im medizinischen Bereich. Das unterstrich auch Florian Schwiecker, der in einem KI-Medizin-Unternehmen arbeitet. Er betonte aber ebenfalls, dass künstliche Intelligenz im medizinischen Bereich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels unerlässlich sei.