Ob beim Lyx-Verlag oder an der Bücherbüchse: Bei den New-Adult-Ständen muss man sich seit Donnerstag in lange Warteschlangen einreihen. Die Romance- und Fantasy-Bücher sind der Kassenschlager auf der diesjährigen Buchmesse.

Ganz besondere Bücher gibt es am Stand der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle 5. Im Pop-Up-Buch bauen sich beim Aufklappen kleine ausgeschnittene Figuren wie von Zauberhand auf.

Jakob Springfeld ist Aktivist und Autor aus Zwickau. Er nimmt in seinen Büchern unter die Lupe, wie die AfD in Ostdeutschland so stark werden konnte und wie dieser Fakt in Westdeutschland besprochen wird.

Ihn störe, so Springfeld, dass "der Westen" in vielen Diskussionen auf "den Osten" herabblickt. Sein neues Buch heißt folgerichtig: "Der Westen hat keine Ahnung, was im Osten passiert". Er habe bei Lesetouren in Westdeutschland erlebt, dass den Menschen überhaupt nicht klar sei, wie rechtsextrem und bedrohlich die Stimmung in der ostdeutschen Provinz sei. Bei seinen Lesungen seien "Menschen in Tränen ausgebrochen", berichtet der sächsische Autor.