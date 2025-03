Laut, schnell, humorvoll – für die Jury des Preises der Leipziger Buchmesse gleicht Cemile Sahins Roman "Kommando Ajax" einem Actionfilm. Das Buch sei "ein rasantes Abenteuer, eine quirlige Familiengeschichte und ein episches Gangsterdrama über einen Kunstraub und seine Folgen". Zudem hebe es sich von den üblichen Opfererzählungen der Gegenwartsliteratur ab und mache eine kurdische Familie zu den Helden der Saga, heißt es in der Begründung für die Nominierung.

Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 sind neben Sahin in der Kategorie Belletristik auch Christan Kracht ("Air"), Kristine Bilkau ("Halbinsel"), Esther Dischereit ("Ein Haufen Dollarscheine") sowie Wolf Haas ("Wackelkontakt") nominiert . Die Auszeichnung wird im Rahmen der Buchmesse am 27. März vergeben.

Sahin erzählt wie in einem Actionfilm, laut, schnell, mit viel Humor.

Im Zentrum von "Kommando Ajax" steht die Geschichte einer kurdischen Familie, deren Dorf von der türkischen Armee zerstört wird und die versucht, sich im niederländischen Exil ein neues Leben aufzubauen. Es geht konkret um "die Geschichte von sechs Geschwistern: fünf Brüdern und einer Schwester", wie die Autorin in ihrem Buch schreibt.

Das Leben der Familie ändert sich schlagartig, als einer der Brüder bei seiner Hochzeit in Rotterdam 1995 erschossen wird. Im Chaos wird der Falsche verhaftet und der wahre Attentäter entkommt. Nach und nach deckt Sahin in ihrem Roman die Hintergründe des Attentats auf, die mit einem spektakulären Kunstraub zusammenhängen.

"Kommando Ajax" sei ein kluges und witziges Meisterwerk, urteilt Kais Harrabi in seiner Rezension für MDR KULTUR. Das Buch werfe Fragen danach auf, welche Geschichten die Gesellschaft Migranten und Geflüchteten zugestehe: "Dürfen sie in Filmen und Romanen nur Opfer des Systems sein oder dürfen sie auch Helden sein in ihrem eigenen Actionfilm, ihrer eigenen Komödie, ihrem eigenen Gangsterabenteuer?" Mit ihrem Buch bejahe Sahin diese Fragen eindeutig.