Das Thema Familie findet sich auch in Cemile Sahins Roman "Kommando Ajax". Im Zentrum steht die Geschichte einer kurdischen Familie, deren Dorf von der türkischen Armee zerstört wird und die versucht, sich im niederländischen Exil ein neues Leben aufzubauen. Laut MDR KULTUR-Kritiker Kais Harrabi ist das Buch ein "kluges und witziges Meisterwerk" und eine "Ansage an die postmigrantische Literatur", die Geflüchtete oft als Opfer darstelle. Auch die Buchpreis-Jury lobt, dass das Buch sich in dieser Hinsicht von der Gegenwartsliteratur abhebe.

Das Thema Krieg ist heute so präsent wie lange nicht mehr – das wird auch in den Nominierungen in der Kategorie Sachbuch deutlich. "Die Evolution der Gewalt" von Harald Meller, Carel van Schaik und Kai Michel zum Beispiel fragt nach Geschichte und vor allem auch nach den Gründen von Kriegen. Mit einer hoffnungsvollen These: Der Mensch ist friedliebend – eigentlich. Das Buch zeigt, dass die Menschheitsgeschichte über hunderttausende Jahre friedlich verlief. Krieg sei eine kulturelle Erfindung, sagte Harald Meller im Gespräch mit MDR KULTUR und kam zum Fazit: "Der Krieg ist ein ebenso großer Skandal wie die Sklaverei. Und auch den Krieg können wir als kulturelles Artefakt abschaffen."