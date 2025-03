Diese Woche findet die Leipziger Buchmesse 2025 statt. Nach der feierlichen Eröffnung am Mittwochabend, steht am folgenden ersten Messetag direkt einer der wichtigsten Höhepunkte des Bücherfrühlings an: Der Preis der Leipziger Buchmesse wird verliehen. In der Kategorie Belletristik sind Kristine Bilkau, Esther Dischereit, Wolf Haas, Christian Kracht und Cemile Sahin nominiert.