Erik Fosnes Hansen war einer der Schriftsteller, die bereits am Mittwoch bei der norwegischen Gala im Leipziger Literaturhaus auf der Bühne waren. Dreieinhalb Stunden hat dort das Publikum geduldig ausgeharrt, während sechs norwegische Autoren und Autorinnen ihre Bücher vorstellten und so einen interessanten Querschnitt durch die aktuelle norwegische Literatur gaben. Mit dabei war auch Trude Teige, bekannt für den Bestseller "Als Großmutter im Regen tanzte".

Der aus Halle stammende Schriftsteller Matthias Jügler ist bekannt für Bücher wie "Maifliegenzeit" . Er kennt die norwegische Literastur sehr gut, studierterte Skandinavisk und reist regelmäßig zum Fischen an die Fjorde, übersetzt norwegische Literatur. Er zeigt sich im Gespräch mit MDR KULTUR begeistert von der sprachlichen Qualität norwegischer Romane.

Jügler empfiehlt drei Bücher, die ihn besonders bewegt haben: "Pferde stehlen" von Per Petterson, über einen Mann der an den Ort seiner Kindheit zurrückkehrt, den schonungslosen Mutter-Tochter Roman "Die Wahrheiten meiner Mutter" von Vigdis Hjorth sowie "Die Unsichtbaren" von Roy Jacobsen, das zeigt, wie der Zwieten Weltkrieg über ein Insel-Idyll hereinbricht und alles verändert. "Das sind Bücher, die vergisst man nicht", so Jügler. "Das ist einfach richtig gute Literatur."