Erik Fosnes Hansen war einer der Schriftsteller, die bereits am Mittwoch bei der norwegischen Gala im Leipziger Literaturhaus auf der Bühne waren. Dreieinhalb Stunden hat dort das Publikum geduldig ausgeharrt, während sechs norwegische Autoren und Autorinnen ihre Bücher vorstellten und so einen interessanten Querschnitt durch die aktuelle norwegische Literatur gaben. Mit dabei war auch Trude Teige, bekannt für den Bestseller "Als Großmutter im Regen tanzte".

Jügler empfiehlt drei Bücher, die ihn besonders bewegt haben: "Pferde stehlen" von Per Petterson, über einen Mann der an den Ort seiner Kindheit zurrückkehrt, den schonungslosen Mutter-Tochter Roman "Die Wahrheiten meiner Mutter" von Vigdis Hjorth sowie "Die Unsichtbaren" von Roy Jacobsen, das zeigt, wie der Zweite Weltkrieg über ein Insel-Idyll hereinbricht und alles verändert. "Das sind Bücher, die vergisst man nicht", so Jügler. "Das ist einfach richtig gute Literatur."

Am Buchmesse-Donnerstag fand noch ein Termin der besondere Art statt: Da der berühmteste norwegische Komponist Edvard Grieg seinerzeit in Leipzig studierte, gibt es hier eine Begegnungsstätte, die ihm gewidmet ist. Dort war eine Delegation Norwegens zu Gast. Der Leiter der Begegnungsstätte, Christoph Siems, führte durch die historischen Räume in der Talstraße 10. Im Anschluss gab es Kaffee und Leipziger Lerchen mit dem Norwegischen Lesekreis, der seit 2024 im Musiksalon der Grieg-Begegnungsstätte stattfindet. Norwegens Kulturministerin Lubna Jaffery zeigte sich beeindruckt von der Aufmerksamkeit, die Grieg in der Musikstadt Leipzig bekommt.