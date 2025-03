Unter dem Motto "Traum im Frühling" sollte Kronprinzessin Mette-Marit das norwegische Gastlandprogramm und den norwegischen Stand auf der Leipziger Buchmesse eröffnen. Nach dem Besuch der feierlichen Eröffnung am Mittwochabend im Gewandhaus hat sie nun aber auch diesen Termin abgesagt. Wie der norwegische Hof mitteilte, macht der Kronprinzessin ihre Lungenfibrose zu schaffen. Die chronische Erkrankung werde von täglichen Beschwerden begleitet, die Mette-Marit zu mehr Ruhe zwinge, so der Hof in seiner Mitteilung weiter.