" Leicht nacherzählbar scheint dieses Buch zunächst, doch das ist eine Täuschung", so urteilt die Jury des Leipziger Buchpreises über Kristine Bilkaus "Halbinsel". Die Autorin stelle darin Fragen, "die verunsichern". Das Buch sei ein "sensibel gebauter Roman über emotionale Altlasten, über Großzügigkeit und über das Geschäft mit dem Klima-Gewissen." Und so ist Bilkau eine von fünf Nominierten für den Buchpreis 2025.

Neben Kristine Bilkau wurden Christian Kracht , Esther Dischereit, Wolf Haas und Cemile Sahin in der Kategorie Belletristik für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 nominiert. Die Auszeichnung wird im Rahmen der Buchmesse am 27. März vergeben.

Eine Zeit, die Konflikte zwischen Mutter und Tochter, aber auch zwischen den Generationen an die Oberfläche befördert. "Das unerwartet zusammengeführte Duo aus Mutter und erwachsener Tochter braucht mehr als guten Willen für ein neues Lebensmodell", so fasst die Buchpreis-Jury die Handlung des Romans zusammen.

"Halbinsel" sei "feinfühlig erzählt", urteilt Claudia Leonard in ihrer Kritik für MDR KULTUR. Bilkau erzähle "mit feinem Gespür für zwischenmenschliche Themen von Konflikten zwischen Generationen." Treffsicher beschreibe sie das Dilemma "der heutigen Elterngeneration": Der schmale "Grat zwischen Fürsorge und Kontrolle". Es sei "ein Roman, der einen so schnell nicht mehr loslässt", so Leonard.