Neben Haas sind auch Kristine Bilkau, Esther Dischereit, Christian Kracht und Cemile Sahin für den Preis der Leipziger Buchmesse 2025 in der Kategorie Belletristik nominiert. Die Auszeichnung soll am 27. März im Rahmen der Buchmesse vergeben werden.

"Wackelkontakt" ist ein skurriler Roman, bei dem Logik und Linearität keine wichtige Rolle zu spielen scheinen. Der Protagonist, Franz Escher, formuliert das in dem Buch so: "Wir haben sowieso eine falsche Vorstellung von der Zeit. Unsere Vorstellung ist zu linear. Wir glauben, es geht in eine Richtung. Man muss es sich aber wie eine Schleife vorstellen."

Escher ist Trauerredner und puzzelt in seiner Freizeit gerne. Bevorzugt setzt er dabei Motive der Kunstgeschichte aus vielen kleinen Puzzleteilen zusammen – so von dem niederländischen Grafiker und Schöpfer surrealer Bildwelten MC Escher, der dafür bekannt wurde, optisch die Grenzen der Physik und Vorstellungskraft zu sprengen. Dass der "Wackelkontakt"-Romanheld und der Künstler den gleichen Nachnamen tragen, ist eine der verdrehten Anspielungen des Buches.

Franz Escher wartet auf einen Elektriker, der einen Wackelkontakt in einer Steckdose reparieren soll. Beim Warten liest er ein Buch, in dem wiederum dessen Titelheld ein Buch liest – dessen Protagonist Trauerredner ist und Franz Escher heißt. So verschlingen sich die verschiedenen Geschichtsebenen in "Wackelkontakt" immer mehr.