Es könnte also alles so zum Lachen sein, wäre es nicht so traurig, was Setz da eigentlich erzählt. "Monde vor der Landung" als Kommentar zur politischen Lage rund um Corona und die Querdenker zu lesen, greift viel zu kurz. Klar, Bender ist ein (Ver-)Querdenker vor dem Herrn, mit einem Weltbild, dass wahrscheinlich selbst hartgesottenen Corona-Leugnern zu irre wäre. Aber die Gefahr geht bei Setz nicht von ihm aus, eher von einer immer feindseligeren Gesellschaft, die genauso absurden Ideen anhängt. Die wahre Tragödie in diesem Buch ist aber die, dass Bender die Zeichen der Zeit einfach nicht erkennt. Ob er wegen geistigen Verfalls einfach nicht dazu in der Lage ist, oder sie einfach aufgrund seines Egos nicht sehen will, muss man sich am Ende selbst zusammenreimen.