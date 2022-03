Bundes- und Landespolitiker haben sich nach drei pandemiebedingten Absagen in Folge deutlich für die Leipziger Buchmesse ausgesprochen und eine Fortsetzung im kommenden Jahr zugesichert. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sagte am Donnerstag in Leipzig: "Wir haben uns dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, dass im nächsten Frühjahr die Buchmesse wieder stattfindet". Sie sei ein Fan der Leipziger Buchmesse und lasse sich diese "um alles in der Welt nicht wegnehmen".