Die Leipziger Buchmesse hat erstmalig in ihrer Geschichte den Verkauf von Tickets begrenzt – und den Online-Kartenverkauf für Samstag gänzlich gestoppt. Wie die Messe dem MDR sagte, seien am Samstag lediglich noch einige Tickets an der Tageskasse verfügbar. Man wolle Überfüllung vermeiden. Die ausführlichere Begründung: Die Besucher sollen "ein angenehmes und sicheres Messeerlebnis" haben und die Möglichkeit bekommen, "die vielen literarischen Angebote wahrzunehmen". Die Buchmesse empfiehlt generell, auf Freitag oder Sonntag auszuweichen.