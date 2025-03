Die Leipziger Buchmesse hat erstmalig in ihrer Geschichte den Verkauf von Tickets begrenzt – und den Online-Kartenverkauf für Samstag gänzlich gestoppt. Wie die Messe dem MDR sagte, seien am Samstag lediglich noch einige Tickets an der Tageskasse verfügbar. Man wolle Überfüllung vermeiden. Bereits am Freitag waren die Gänge in den Messehallen gut gefüllt. Die ausführlichere Begründung: Die Besucher sollen "ein angenehmes und sicheres Messeerlebnis" haben und die Möglichkeit bekommen, "die vielen literarischen Angebote wahrzunehmen". Die Buchmesse empfiehlt generell, auf Freitag oder Sonntag auszuweichen.