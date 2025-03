Die Leipziger Buchmesse hat erstmalig in ihrer Geschichte den Verkauf ihrer Tickets begrenzt. Wie die Messe am Dienstagabend mitgeteilt hat, geht es um den traditionell besucherstärksten Tag – den Samstag. "Wir freuen uns über einen massiven Anstieg der Ticketverkäufe in den vergangenen Tagen", hieß es von der Buchmesse. Doch der Schritt sei nötig, damit alle Besucher "ein angenehmes und sicheres Messeerlebnis genießen können und es möglich bleibt, die vielen literarischen Angebote wahrzunehmen".