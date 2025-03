Kaum noch Tickets Leipziger Buchmesse: Großer Andrang – Tipps zur Anreise

Hauptinhalt

27. März 2025, 11:54 Uhr

Zur Buchmesse nach Leipzig strömen am ersten Messetag tausende Menschen. Der Andrang ist so groß, dass es zu Schwierigkeiten bei der Anreise kommen kann. Für den traditionell besucherstärksten Tag, den Samstag, steht nur noch ein Restkontingent an Tickets zur Verfügung. Tipps zu Ticket-Kauf, Anreise und Planung Ihres Buchmesse- sowie Manga-Comic-Con-Besuchs finden Sie hier.