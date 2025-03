Die Leipziger Buchmesse 2025 steht unter dem Motto "Worte bewegen Welten". Messe-Direktorin Astrid Böhmisch erklärte bei MDR KULTUR: "Natürlich ist Lesen immer auch ein Aufbrechen in eine andere Welt." Das Lesen sei eine Entdeckungsreise in andere, vielleicht idyllischere Welten ohne die Schwierigkeiten unserer Realität. "Auf der anderen Seite schaffen Worte eine Wirklichkeit, schaffen Worte eine Realität", so Böhmisch.