Literatur, Promis und Politik Seit 10 Uhr: Leipziger Buchmesse 2025 für Publikum geöffnet

Hauptinhalt

27. März 2025, 10:02 Uhr

In Leipzig hat die Buchmesse am Donnerstagmorgen ihre Tore geöffnet. Literaturfans können bis Sonntag zahlreiche Lesungen erleben und mit Autorinnen ins Gespräch kommen. Erster Höhepunkt ist die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse am Donnerstagnachmittag. Mehr als 2.000 Aussteller aus 45 Ländern zeigen ihr Programm auf dem Branchentreffen. Gastland Norwegen präsentiert sich nun zwar doch ohne Kronprinzessin, dafür mit junger Literatur.