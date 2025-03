Zur Halbzeit zählt die Leipziger Buchmesse nach Angaben der Veranstalter 96.000 Besucher. Nun stehen die besucherstarken Wochenend-Tage an. Samstag kommen traditionell die meisten Besucher. Einige am Donnerstag und Freitag haben sich über den langwierigen Einlass beschwert. Konnte man in den vergangenen Tagen bereits ab 9 Uhr in die Glashalle und damit vorbei am Nadelöhr der Ticketkontrolle, muss man dieses Jahr bis Messebeginn 10 Uhr auf dem Vorplatz warten.