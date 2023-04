So wird der Kopf frei, wenn die Zeilen vom Lesen flirren: Egal ob eine kleine Runde mit Leihfahrrädern um den Cospudener See oder eine größere um z. B. den Zwenkauer oder Störmthaler: Ein Ausflug in Leipzigs beliebtestes Naherholungsgebiet lohnt sich allemal. Wenn das Wetter mitspielt, ist vielleicht schon ein (kurzer!) Sprung ins kühle Nass drin? Wer sich traut, hat eine Belohnung verdient: Bei "Brot & Kees" in Markkleeberg kann Süßes und Herzhaftes hungrige Ausflugsmägen gefüllt werden.

Was wäre ein Besuch in Leipzig, ohne die Kunstszene der Stadt kennengelernt zu haben? Die Reihe "Im Fokus" im Museum für Bildende Künste Leipzig widmet sich noch bis zum 18. Juni dem Künstler Malte Masemann. Er studierte von 2004 bis 2011 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, war Student in der Malereiklasse von Neo Rauch und Meisterschüler von Heribert C. Ottersbach. In seinen figürlichen Gemälden treffen sich das Zeitlose und das Zeitgenössische zugleich. Dabei steht der Künstler in der Tradition der Neuen Leipziger Schule, der er seinen eigenen Pinselstrich verleiht.