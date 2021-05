Ergänzend zum Liveprogramm gibt es einen Literaturschwerpunkt in der ARD-Mediathek. Drei Filme widmen sich den Neuerscheinungen des Frühjahrs in drei drängenden Themenbereichen: Der Film "Können Bücher die Welt retten?" stellt neue Literatur vor, die unser Verhältnis zur Natur hinterfragt. "Um "New Crime", also ein neues Schreiben über Gewalt und Verbrechen in unserer Gesellschaft, geht es im Film "Können Bücher einen Mord begehen?". Vorgestellt wird u.a. Autorinnen-Netzwerk "Herland", das mit herkömmlichen Klischees vom weiblichen Opfer und männlichen Retter brechen will. Im Film "Können Bücher Heimat sein?" stehen deutsche Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund im Mittelpunkt. Sie sind im Literaturfrühling 2021 so präsent wie noch nie. Gerade junge Schriftstellerinnen schreiben über ihre Sicht auf unsere Gesellschaft – reflektiert, wütend, kunstvoll.