Was ist mit "Leipzig Liest", haben Sie da eventuell Alternativen, also irgendwelche Literaturveranstaltungen, die sie dann trotzdem als Verlag machen können?

Heidtmann: Das ist natürlich schwierig. Wenn die Messe nicht stattfindet, kommen natürlich auch nicht so viele Gäste hierher. Man könnte jetzt was Internes machen, was Kleines. Das versuchen auch einige Unabhängige. Ich hatte mit jemandem telefoniert, er macht in seinen eigenen Verlagsräumen eine Veranstaltung.