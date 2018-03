Die Leipziger Buchmesse hat vor der Eröffnung am Donnerstag erneut die Zulassung rechter Verlage verteidigt. Messe-Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner sagte am Mittwoch, wenn ein Verlag nicht gegen das Grundgesetz verstoße, könne ihm die Teilnahme auf der Buchmesse nicht verwehrt werden. Man müsse auch schmerzhafte Diskussionen zulassen, auch wenn diese nur Provokationen seien.

Die Buchmesse sei ein Ort für Meinungsfreiheit und stehe für Weltoffenheit und Toleranz, sagte Buhl-Wagner und betonte zugleich: "Wir haben eine ganz klare rote Linie und stellen uns klar gegen Rassismus und Hetze." Solche Aktionen würden sofort angezeigt, "und ganz klar kann man dafür auch Hausverbote erteilen", so Buhl-Wagner weiter. Im Vorfeld war mehrfach kritisiert worden, dass auch rechte Verlage in Leipzig ausstellen werden.

Offiziell wird die Buchmesse am Mittwochabend mit einem Festakt im Gewandhaus eröffnet. Dabei wird der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung an die norwegische Autorin Åsne Seierstad verliehen. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Am Donnerstag öffnet die Buchmesse für das zahlende Publikum. Einer der Höhepunkte der Messe ist die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse am Donnerstag. Er wird in drei Kategorien vergeben und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Gastland ist in diesem Jahr Rumänien.