Trotz Schneefalls und Verkehrschaos ist die Leipziger Buchmesse mit großem Besucherandrang in die zweite Hälfte gestartet. Besucher und Aussteller kamen am Morgen nur mit großen Schwierigkeiten zum Messegelände, die Deutsche Bahn hatte den Leipziger Hauptbahnhof gesperrt. Als Grund nannte ein Unternehmenssprecher eingefrorene Weichen und Schneeverwehungen. Auch der S-Bahnverkehr zum Messegelände wurde dadurch beeinträchtigt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe setzten zudem aufgrund des Schneetreibens ihren Fahrplan außer Kraft.



Laut Reportern von MDR KULTUR haben sich Buchinteressierte von den Wetterbedingungen jedoch nicht abhalten lassen, die Messehallen seien "rappelvoll". An den ersten beiden Tagen hatte die Buchmesse rund 81 000 Besucher gezählt, 1.000 mehr als im Vorjahr. Bis Sonntag werden rund 300.000 Besucher erwartet.