Überlebende und Angehörige kämpfen seit Jahrzehnten gegen das Vergessen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ihr Engagement eint eine klare Forderung: Aufklärung und Konsequenzen. Sie zeigen auf, dass Opfer rassistischer Anschläge oft wie Beschuldigte behandelt werden und starten Initiativen zur Selbstermächtigung als Reaktion auf das Versagen der Behörden. Ohne ihren Einsatz wären der Mord an Oury Jalloh und der Tod von Amed Ahmad vergessen.



Ali Şirins Buch "Erinnern heißt kämpfen" thematisiert auch, dass rassistische Ausschreitungen sich seit Jahren wiederholen. Beispiele sind die Terroranschläge in Halle 2019 und Hanau 2020, die die fortwährende Bedrohung durch rechte Gewalt verdeutlichen. Der NSU-Komplex bleibt ungelöst, und die Bewaffnung rechtsextremer Gruppen nimmt zu. Rassistische Angriffe, wie die in Berlin-Neukölln, sind nur die Spitze des Eisbergs.



Die Veranstaltung wird in Kooperation mit "Offener Prozess – ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex" organisiert. Im Anschluss an die Lesung wird es ein Podiumsgespräch mit Lydia Lierke, Ali Şirin und Gamze Kubaşik geben.