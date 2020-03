Die Leipziger Buchmesse soll vom 12. bis 15. März veranstaltet werden. Im vergangenen Jahr kamen rund 286.000 Besucher zur Messe. Damit ist sie nach Frankfurt die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland.

Wegen immer mehr Coronavirus-Infektionen in Deutschland sind unter anderem die Tourismusbörse ITB, die Pro Wein in Düsseldorf oder die Eisenwarenmesse in Köln abgesagt bzw. verschoben worden.