Seltenes Bild: Die Buchmesse im Winterkleid Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof

Auch das Wetter spielte in diesem Jahr eine maßgebliche Rolle. Nachdem es in der Nacht zu Samstag in Mitteldeutschland stark geschneit hatte, gab es am traditionell besucherstärksten Messetag massive Verkehrsprobleme. Der Leipziger Hauptbahnhof war wegen Schneeverwehungen und eingefrorener Weichen stundenlang blockiert, auch Straßenbahnen konnten nur unregelmäßig fahren. Viele Messebesucher kamen nur verspätet auf das Messegelände oder blieben ganz zu Hause. Messe-Chef Zille sagte am Sonntag, er gehe zwar davon aus, dass sich solche Wetterverhältnisse nicht wiederholen, dennoch soll im Nachgang ausgewertet werden, wo es logistische Verbesserungen geben könne.