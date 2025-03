Mit Spannung wird jedes Jahr die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse erwartet, der am Donnerstag in den Rubriken Belletristik, Sachbuch und Übersetzung verliehen wird. Dieses Jahr gab es über 500 Einreichungen – so viele wie noch nie. In der Kategorie Sachbuch stehen Kriege, Politik und Propaganda-Apparate im Fokus. Bei den Übersetzungen ist unter anderem der Leipziger Thomas Weiler für "Feuerdörfer. Wehrmachtsverbrechen in Belarus – Zeitzeugen berichten" nominiert. In dem Buch, das bereits vor 50 Jahren erschienen ist und nun erstmals ins Deutsche übersetzt wurde, kommen Augenzeugen zu Wort, die die Massaker in den belarussischen "Feuerdörfern" während des Zweiten Weltkriegs überlebt haben. Bei der Belletristik sind Kristine Bilkau ("Halbinsel"), Esther Dischereit ("Ein Haufen Dollarscheine"), Wolf Haas ("Wackelkontakt"), Christian Kracht ("Air") und Cemile Sahin ("Kommando Ajax") nominiert.