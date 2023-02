Altkanzlerin Angela Merkel, Schlagersänger Roland Kaiser und Thriller-Autor Sebastian Fitzek werden Gäste der Leipziger Buchmesse 2023 sein. Das kündigte Buchmessedirektor Oliver Zille am Donnerstag bei der Vorstellung des Programms an. Insgesamt seien im Rahmen von "Leipzig liest" 2.400 Veranstaltungen an 300 Orten der Stadt geplant.