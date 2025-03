Hape Kerkeling ist nicht nur Comedian, Sänger, Schauspieler und Moderator, sondern auch Bestsellerautor. Seine autobiografischen Bücher "Ich bin dann mal weg" und "Der Junge muss an die frische Luft" begeistern Millionen und wurden erfolgreich verfilmt. In seinem neuen Buch "Gebt mir etwas Zeit: Meine Chronik der Ereignisse" setzt er nicht nur entscheidende Etappen seines Lebens fort, sondern taucht tief in die bewegte Geschichte seiner Vorfahren ein. Berührend und mit Sinn für Komik erzählt er von seiner Kindheit in den Siebzigern und den Glanzzeiten der TV-Unterhaltung, von Liebe, Vorsehung und dem Goldenen Zeitalter der Niederlande. Und kommt schließlich auch hinter ein unglaubliches Geheimnis, das seine geliebte Großmutter Bertha zeit ihres Lebens umgab.