Aber wir wissen es ja auch einfach nicht. Also, wir können jetzt Kaffeesatz lesen, wenn die Experten sagen, die Omikron Welle erfasst uns Ende Februar massiv, dann steigen die Belegungen in den Krankenhäusern. Dann könnten neue Maßnahmen kommen. Also ich glaube, es gibt niemanden, der sagen kann, was am 17. März in Sachsen sein wird. Falls die Messe in sechs Wochen stattfindet, gibt es für Besucher die 2G+ Regel, für Aussteller die 3G Regel, Übernachtungen werden wieder unter 3G Bedingungen erlaubt. Also es wird alles wieder ein bisschen locker.