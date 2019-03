MDR KULTUR stellt tschechische Autoren und Autorinnen wie Rudiš und Denemarková am Freitagabend in einem TV-Spezial vor, fängt das Geschehen in den Messehallen in Live-Ticker oder Bildstrecken beispielsweise zur Manga-Comic-Con online ein und lädt zum dritten Mal Autoren ins "Taxi zur Messe". Platz nehmen in diesem Jahr u.a. Sarah Kuttner und Fettes Brot, zudem wird MDR KULTUR auf Facebook täglich mehrere Gespräche vom ARD-Forum im Livestream zeigen.



Gespräche mit Gästen wie Christoph Hein zum "Gegenlauschangriff", mit Heinrich Breloer über Brecht oder mit Katharina Franck, die Fontane neu vertonte, laufen im Halbstundentakt am großen multimedialen Gemeinschaftsstand der ARD in Halle 3 sowie am MDR-Stand 17 in der Glashalle. Dort können Besucher die neue MDR KULTUR App kennenlernen und ausprobieren. Auch in der Stadt, in der Alten Handelsbörse am Naschmarkt lädt MDR KULTUR zum Talk, ab Mittwochabend in den "Kulturnächten". Das Finale, die "ARD Radio Kulturnacht: Live Unter Büchern" wird am Sonnabend erstmals von allen Kulturwellen übertragen. Alle Termine am MDR-Stand und im ARD-Forum finden sich online im Messekalender.