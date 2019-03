Guten Morgen und willkommen zum dritten Messetag! Im MDR KULTUR-Live-Ticker informieren wir Sie wieder über die Highlights der Leipziger Buchmesse. Die Veranstalter zählten in einem ersten Zwischenfazit 82.000 Besucher an zwei Tagen auf der Messe, der Manga-Comic-Con, der Antiquariatsmesse und dem Lesefest "Leipzig liest" – und rechnen am heutigen Samstag mit dem traditionell größten Besucheransturm. Wir stürzen uns für Sie ins Getümmel!