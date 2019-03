Rainer Erlinger beim Gespräch in Halle 2. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Rainer Erlinger ist Experte in Sachen Gewissensfragen, schliesslich hat er sie 16 Jahre lang in einer Kolumne im Magazin der "Süddeutschen Zeitung" beantwortet. Auf der Messe stellt er sein Buch "Warum die Wahrheit sagen?" vor, in dem er sich fragt, was passiert, wenn in einer Gesellschaft die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge immer mehr verwischt: "Demokratie braucht Öffentlichkeit, braucht Verhandeln. Und dieses Verhandeln braucht eine Tatsachengrundlage", erklärt der Arzt und Jurist bei der Präsentation in Halle 2. Wenn man auf die Forderung, die Wahrheit zu sagen verzichte, werde die Demokratie zerstört und die Freiheit ausgehobelt. "Das klingt alarmistisch - aber es gibt Länder, wo das jetzt schon genau so funktioniert." Für Erlinger sind wir in dieser Situation nun alle gefragt: "Man sollte sich immer hinterfragen: Ist das, was ich denke und sage wirklich wahr - oder ist es einfach nur bequem?"