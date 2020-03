Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geht an Lutz Seiler für "Stern 111". Das gab die Jury am Donnerstag bekannt. "Dieser Roman leuchtet auf jeder Seite – und das mit menschenfreundlichem Humor," lobte Jurymitglied Wiebke Porombka den Gewinnerroman. Darin erzählt Seiler die Geschichte seines Bestsellers "Kruso" weiter und taucht ab in das Chaos der Nachwendezeit. Seiler selbst freute sich am Frühstückstisch über die Preisvergabe: "Es ist ein wunderschöner Preis und umso schöner, weil er aus meiner Lieblingsstadt Leipzig kommt."